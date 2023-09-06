Jokowi Akan Beri Sambutan di Gala Dinner KTT ASEAN 2023, Begini Rundown Acaranya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memberi sambutan di acara gala dinner di pelataran Hutan Kota GBK. Hal tersebut merupakan bagian dari rangkaian KTT ke-43 ASEAN Jakarta.

Dalam informasi yang diterima MNC Portal, acara akan dimulai dengan sesi sambutan oleh Paspampres hingga Pasukan Cordon pada pukul 17.00 - 18.10 WIB.

Kemudian, akan ada sesi foto untuk tamu-tamu VIP yang merupakan pejabat KTT ASEAN pada 18.10 - 19.20 WIB.

Pada pukul 19.20 WIB hingga 19.30 WIB para tamu undangan memasuki tempat santap malam sembari menunggu Presiden Joko Widodo memberikan sambutan.

Adapun Jokowi sendiri akan memberikan sambutan selama lima menit. Yakni, 19.30 hingga 19.35 WIB. Setelah itu dilanjutkan santap malam dengan diiringi berbagai pertunjukan dari pukul 19.35 hingga 20.20 WIB.