Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Akan Beri Sambutan di Gala Dinner KTT ASEAN 2023, Begini Rundown Acaranya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |19:38 WIB
Jokowi Akan Beri Sambutan di Gala Dinner KTT ASEAN 2023, Begini <i>Rundown</i> Acaranya
Jokowi hadiri gala dinner KTT ASEAN (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memberi sambutan di acara gala dinner di pelataran Hutan Kota GBK. Hal tersebut merupakan bagian dari rangkaian KTT ke-43 ASEAN  Jakarta.

Dalam informasi yang diterima MNC Portal, acara akan dimulai dengan sesi sambutan oleh Paspampres hingga Pasukan Cordon pada pukul 17.00 - 18.10 WIB.

Kemudian, akan ada sesi foto untuk tamu-tamu VIP yang merupakan pejabat KTT ASEAN pada 18.10 - 19.20 WIB.

Pada pukul 19.20 WIB hingga 19.30 WIB para tamu undangan memasuki tempat santap malam sembari menunggu Presiden Joko Widodo memberikan sambutan.

Adapun Jokowi sendiri akan memberikan sambutan selama lima menit. Yakni, 19.30 hingga 19.35 WIB. Setelah itu dilanjutkan santap malam dengan diiringi berbagai pertunjukan dari pukul 19.35 hingga 20.20 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement