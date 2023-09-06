Fadli Zon Harap ASEAN Kompak Implementasikan Konsensus Penanganan Krisis Myanmar

JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon berharap seluruh negara ASEAN kompak mengimplementasikan Five Point of Consensus (5PC) dalam penanganan krisis di Myanmar.

Menurut dia, Momen KTT Ke-43 ASEAN yang tengah berlangsung di Jakarta ini bisa mengukuhkan kembali komitmen negara-negara Asia Tenggara.

"Harusnya KTT ASEAN bisa kompak soal implementasi 5PC. Jangan sampai ada negara anggota ASEAN yang secara sepihak mengambil inisiatif sendiri tanpa koordinasi ASEAN," kata Fadli Zon, Rabu (6/9/2023).

Dari sisi parlemen, Fadli mengingatkan ihwal Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 yang baru saja selesai digelar di Jakarta awal Agustus lalu telah berhasil menyepakati resolusi terkait Myanmar. Salah satunya adalah resolusi peran parlemen untuk menciptakan perdamaian di Myanmar dengan mengedepankan dialog.

"Delegasi AIPA dalam Sidang Komite Politik, menghasilkan konsensus yang mengeksplorasi mekanisme dan dapat digunakan untuk mengawasi implementasi Five Point of Consensus (5PC) yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk mengembalikan situasi aman dan damai di Myanmar," ujarnya.

Pada Sidang Umum AIPA ke-44 dengan DPR RI sebagai tuan rumah, Parlemen se-Asia Tenggara juga sepakat membentuk komite Ad-Hoc dalam rangka membantu Myanmar mencapai solusi damai dan berkelanjutan.

Komite Ad-Hoc ini menjadi salah satu upaya parlemen dalam mengawal komitmen negara-negara Asia Tenggara untuk mengatasi permasalahan di Myanmar yang tertuang dalam lima poin kesepakatan ASEAN (Five-point Consensus ASEAN).

Tak hanya itu, AIPA juga berencana mengirimkan perwakilan berupa task force (satuan tugas) ke Myanmar guna memantau penyelesaian krisis kemanusiaan dan melihat kondisi masyarakat di sana yang terdampak konflik. Menurut Fadli, diplomasi parlemen bisa menjadi jembatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk membuka dialog inklusif.

"Komite Ad-Hoc AIPA dapat membantu ASEAN dalam membantu penyelesaian konflik di internal Myanmar. Jadi saya harap para pemimpin negara di Asia Tenggara sepakat dalam mengawal terus implementasi 5PC demi kedamaian di sana," terang Legislator dari Dapil Jawa Barat V ini.