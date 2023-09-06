PM Kanada dan Putranya Kompak Pakai Batik di Gala Dinner KTT ASEAN

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau bersama putranya, Xavier Trudeau menghadiri Gala Dinner KTT ASEAN ke-34 di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Rabu (6/9/2023). Dalam acara yang bertema 'Nusantara the Forest' itu, mereka kompak mengenakan pakaian khas Indonesia, batik.

Pengamatan video dalam kegiatan tersebut, Justin dan putranya tiba di lokasi dengan mengenakan kendaraan bermodel SUV hitam.

BACA JUGA: Fadli Zon Harap ASEAN Kompak Implementasikan Konsensus Penanganan Krisis Myanmar

Ketika turun dari kendaraan, nampak keduanya mengenakan batik dengan motif yang berbeda.

Untuk Justin, mengenakan batik full colour dengan warna dominan oranye. Batik tersebut ia padu padankan dengan bawahan hitam dengan sepatu pantopel senada dengan celananya.

Kemudian Xavier, mengenakan batik berwarna dasae hijau moda dengan motif dedaunan warna hijau gelap.

Ia mengkombinasikan batik itu dengan celana krem. Tidak lupa, ia mengenakan aksesori berupa jam tangan berwarna silver.

(Angkasa Yudhistira)