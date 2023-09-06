Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Asyiknya Erick Thohir Joget Bareng Pak Bas dan Menlu Retno di Gala Dinner KTT ASEAN

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |22:29 WIB
Asyiknya Erick Thohir Joget Bareng Pak Bas dan Menlu Retno di Gala Dinner KTT ASEAN
Erick Thohir nampak asyik joged bareng Pak bas (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir terlihat asyik menikmati rangkaian acara gala dinner KTT ke-43 ASEAN di pelataran hutan kota, GBK Senayan, Jakarta, Rabu malam (6/9/2023). Erick yang mengenakan kemeja hitam itu nampak berjoget menghampiri Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono atau Pak Bas.

Erick menikmati lantunan lagu dangdut yang diputar di tengah para delegasi negara tersebut.

"Ibu (Retno Marsudi) ibu joget juga Bu," ucap seseorang di dalam video yang diterima MNC Portal, Rabu (6/9/2023).

Menlu Retno pun turut berjoget bersama dengan Erick dan Pak Bas di tengah malam itu. Dia pun terlihat tertawa dan kembali berjoget kesana kemari.

Kemudian, Menteri BUMN Erick Thohir mengajar cara berjoget ke Menlu Retno.

"Gini Bu Goyangnya gini Bu," kata Erick sambil memperagakan sebuah goyangan ke Bu Menlu.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamu para pemimpin negara ASEAN, negara mitra, dan organisasi internasional serta tamu undangan lainnya dalam Gala Dinner KTT ke-43 ASEAN. Di mana sosok di balik pagelaran ini adalah Wishnutama Kusubandio, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata.

