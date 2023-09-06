Viral Kakek Oleng Kendarai Mobil di Tol, Ternyata Pensiunan TNI AL

BOGOR - Viral di media sosial (medsos) seorang kakek mengemudikan mobil di jalan Tol. Dari hasil pendalaman, sang kakek merupakan warga Kabupaten Bogor.

Dalam video beredar yang diunggah akun Twitter @txtdaribogor tampak kakek tersebut awalnya mengendarai mobil masuk ke gerbang Tol. Dari belakang terlihat sang kakek kesulitan ketika akan menempelkan kartu di gerbang Tol tersebut.

Perekam video terus merekam mobil sang kakek dari belakang hingga di dalam tol. Tampak sesekali mobil yang dikendarai kakek tersebut oleng hingga akhirnya berhenti setelah menyerempet pembatas jalan.

Sang perekam video yang merasa khawatir pun ikut memberhentikan mobilnya dan turun memeriksa kondisi pengemudi mobil Hyundai Avega. Ternyata pengemudi mobil Hyundai merupakan pria lansia yang membawa istrinya yang juga lansia.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata mengatakan pihaknya yang mengetahui video viral yang berbahaya tersebut langsung melakukan pendalaman dengan melacak pelat nomor.