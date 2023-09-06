Polisi Ungkap 6 Saksi Berpapasan dengan Terduga Pelaku Pembunuhan Siswi SMK di Bogor

BOGOR - Polisi menyebut ada 6 orang saksi yang mengaku berpapasan dengan terduga pelaku pembunuhan siswi SMK Andriana Yubelia Noven Cahya (18) di Kota Bogor. Hal itu berdasarkan keterangan dari para saksi.

"Total 6 orang yang kita duga sempat bertemu atau berpapasan dengan terduga pelaku," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Hasil pemeriksaan sementara, keenam orang saksi tersebut mengaku ada yang berpapasan sebelum dan sesudah kejadian. Mereka ada teman sekolah korban hingga pengurus kost dekat lokasi kejadian.

"Keterangannya kan memang berdasarkan hasil rekaman cctv membenarkan bahwa pernah bertemu dengan orang tersebut sebelum dan sesaat setelah kejadian. Dari keenam orang ini tidak ada yang kenal dengan terduga pelaku. Jadi ada yang memang satu kegiatan atau dalam arti ada satu kelas itu adek kelas atau kakak kelas ada juga yang memang pada saat itu pengurus kost-kostan," ucapnya.

Para saksi itu, ia menambahkan, mengaku berpapasan dengan terduga pelaku di sekitar gang sempit yang menjadi lokasi penusukan korban Noven.

"Mereka sempet berpapasan ada yang sebelum kejadian mereka menyatakan bahwa terduga laki-laki itu saya pernah berpapasan bahkan sempet berapa kali. Dua kali ketemu, segala macem," tambahnya.

Yang pasti, saat ini polisi tengah menunghu hasil pemeriksaan atau analisa dari Pusinafia terkait rekaman CCTV di lokasi kejadian. Apabila hasilnya sudah keluar, polisi akan melakukan pencocokan data kependudukan dengan keterangan saksi-saksi untuk menangkap terduga pelaku penusukan tersebut.