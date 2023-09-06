Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KTT ASEAN Hari Kedua, Ini Jadwal dan Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |08:03 WIB
KTT ASEAN Hari Kedua, Ini Jadwal dan Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Rekayasa lalin diberlakukan selama KTT ke-43 ASEAN/Foto: Antara
JAKARTA - Sejumlah rekayasa arus lalu lintas di DKI Jakarta dilakukan selama pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN. Polisi meminta maaf apabila pengalihan arus dan penutupan arus lalu lintas mengganggu kenyamanan masyarakat.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menerangkan, pengalihan arus lalu lintas pada hari ini, Rabu, 6 September 2023, dilakukan dua kali. Pagi akan dimulai pukul 07.00 - 10.00 WIB. Sedangkan untuk sore harinya saat selesai kegiatan akan dimulai pukul 16.00 - 22.00 WIB.

 BACA JUGA:

"Polri berlakukan Rekayasa Arus Lalu Lintas Pengamanan KTT Asean Jalan Rasuna Said, Gatot Subrot, Sudirman Thamrin dimulai pukul 07.00 - 10.00 WIB," kata Latief dikutip, (6/9/2023).

Sementara, pada sore harinya rekayasa dimulai 16.00 - 22.00 WIB jalan Sudirman-Thamrin, Gatot Subroto, Rasuna Said sama akan kita perlakukan untuk prioritas tamu negara.

 BACA JUGA:

"Saya mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan atau WFH tetap di rumah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas." ajaknya.

Sebagai informasi, berikut ruas jalan di Jakarta dilakukan pengalihan selama pelaksanaan KTT ASEAN ke-43 yang digelar di Jakarta 5-7 September 2023, diantaranya:

- Jalur Arteri dari Pasar Minggu untuk roda 2 diluruskan ke Tebet, sedangkan untuk roda 4 yang akan menuju Kuningan akan di masukkan ke Tebet 1 dalam Tol. Apabila beraktivitas didalam kota untuk keluar Slipi maupun Tomang.

