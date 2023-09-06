Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

TransJakarta Alihkan Sejumlah Rute Imbas KTT ASEAN

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |08:49 WIB
TransJakarta Alihkan Sejumlah Rute Imbas KTT ASEAN
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan pengalihan sejumlah rute salah satunya rute Gondangdia-Balai Kota. Pengalihan rute ini dilakukan karena adanya rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Ibu Kota.

“#INFOTRANSJAKARTA I Rute 2Q : Gondangdia - Balai Kota, mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya Kegiatan KTT ASEAN, sementara arah Balai Kota tidak melayani Bus stop St. Gondangdia s/d Dana Reksa,” demikian tulis di akun Twitter @PT_Transjakarta, Rabu (6/9/2023).

Tak hanya rute Gondangdia-Balaikota, TransJakarta juga memberlakukan pengalihan rute pada rute 2A jurusan Pulo Gadung-Rawa Buaya dikarenakan adanya rangkaian KTT ASEAN.

“Sementara arah Rawa Buaya tidak melayani Halte Balaikota, arah Pulo Gadung tidak melayani Halte Balai Kota dan Halte Gambir 2,” ujarnya.

Kemudian untuk rute 5C jurusan PGC1-Juanda juga dilakukan pengalihan rute dikarenakan adanya kegiatan KTT ASEAN. Untuk arah Juanda, TransJakarta tidak melayani halte Balai Kota dan halte Monas.

