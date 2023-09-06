Apes! Niat Jual Motor di Medsos, Malah Dibawa Kabur Pembeli

TANGERANG- Seorang pria berinisial BR (29) warga Kelapa Indah, Kota Tangerang ditangkap polisi karena melakukan aksi tipu gelap transaksi jual beli motor. Pelaku berpura-pura ingin membeli motor korban setelah melihat iklan di media sosial.

Kapolsek Batuceper Kompol Susida Aswita menyebutkan penangkapan pelaku BR tersebut berdasarkan laporan tiga orang korbannya. Adapun modus pelaku yakni berpura-pura membeli sepeda motor melalui medsos dengan cara bayar di tempat atau Cash on delivery (COD).

"Pelaku ini memperdaya korban yang memasang iklan melalui market place media sosial Facebook, akan membeli motor melalui sistem COD di suatu tempat," ungkap Susida, Rabu (6/9/2023).

Setelah bertemu korban di satu tempat yang telah ditentukan, dan pelaku berpura-pura menawar harga yang korban tentukan. Pelaku juga memperdaya korban untuk melakukan test Drive, korban lantas percaya dan memberikan kunci motornya kepada pelaku.

"Pada saat test Drive itu, pelaku BR langsung tancap gas dengan membawa kabur motor korban," ujar Kapolsek Kompol Susida.

Korban baru menyadari motornya dibawa kabur pelaku setelah beberapa jam menunggu motornya tak kunjung kembali di bawa oleh pelaku. Alhasil korban pun melaporkan kejadian naas yang menimpanya itu ke Polsek Batuceper, Polres Metro Tangerang Kota.

"Setelah dilakukan interogasi terhadap pelapor, terkait ciri-ciri pelaku, nomer hape pelaku dan alamat medsos facebook yang digunakan pelaku. ternyata, sama dengan laporan warga tiga bulan lalu dengan modus yang sama," ungkap Kapolsek.