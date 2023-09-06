Dianiaya OTK, Warga Koja Tewas dengan Luka Tusukan

Warga Koja, Jakarta Utara tewas dianiaya orang tak dikenal (Foto: Yohannes Tobing)

JAKARTA - Dua orang pemuda dianiaya orang tak dikenal (OTK) di Jalan Langsat, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Rabu (6/9/2023) pagi. Dua orang jadi korban, satu tewas dengan luka tusukan dan satunya dibawa ke rumah sakit.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manosoh mengatakan, aksi penganiayaan ini terjadi pada Rabu pagi, di mana pelaku diserang dengan menggunakan senjata tajam hingga membuat sejumlah tubuh mendapat luka tusuk.

"Kami informasikan bahwa tadi subuh, kira-kira pukul 04.06 di Jalan Langsat, Kelurahan Lagoa RW 16, terjadi kekerasan senjata tajam, penganiayaan yang kemudian mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan satu korban luka," kata Iverson di lokasi, Rabu.

Iverson menambahkan, Tim Satreskrim dan Unit Reskrim telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengidentifikasi pelaku penganiayaan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia.

"Kami telah mengidentifikasi kelompok pelaku dan saat ini sedang dalam upaya penyelidikan dan pencarian tim gabungan. Saat ini, teman-teman dari identifikasi polres gabungan polsek, sudah melakukan penanganan tempat kejadian perkara," ujarnya.