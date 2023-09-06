Rekayasa Lalin KTT ASEAN, Jalan Gatot Subroto Padat Merayap

JAKARTA – Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah menuju Kuningan, Jakarta Selatan terpantau padat setelah diberlakukannya penutupan dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN. Penutupan yang dilakukan di Jalan Gatot Subroto dari lampu merah Kuningan sampai dengan lampu merah Slipi. Ruas tersebut ditutup pada pagi hari sejak pukul 07.00 WIB hingga 10.00 WIB.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, pada pukul 11.40 WIB, Jalan Gatot Subroto dari Stasiun LRT Pancoran hingga percabangan jalan flyover menuju ke Slipi dan Jalan Rusuna Said mengalami kepadatan kendaraan mobil dan motor. Namun, ketika memasuki Jalan Rusuna Said Kuningan, kendaraan sudah mulai landau.

Sebelumnya, Korlantas Polri melakukan beberapa rekayasa lalu lintas guna menghindari kemacetan saat para delegasi KTT ASEAN melakukan keberangkatan menuju vanue tempat acara berlangsung.