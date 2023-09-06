Sempat Dialihkan, Sejumlah Rute Bus Transjakarta Kembali Normal

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyebutkan sejumlah rute koridor dialihkan karena perhelatan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta pada Rabu (6/9/2023) pada Pukul 09.00 WIB sudah kembali normal.

"Layanan Transjakarta rute 1B, 1F, 1N, dan 1H saat ini sudah beroperasi normal melayani pelanggan," cuit akun media sosial Twitter (X) @PT_Transjakarta. Layanan Transjakarta rute 1R, 2A, 2Q, dan 5C saat ini sudah beroperasi normal melayani pelanggan," tulis @PT_Transjakarta.

Pihak Transjakarta juga menyebutkan Rute Jak16 PGC - Condet dan Jak 37 PGC - Condet via Kayu Manis sudah kembali beroperasi normal pasca pengalihan rute karena ada kebakaran di Jalan Pucung 3 pagi tadi.

Sebagaimana diketahui sebelumnya pada pada Pukul 07.00 WIB Rute 2Q Gondangdia - Balaikota mengalami pengalihan karena adanya kegiatan KTT ASEAN.

"Sementara arah Balaikota tidak melayani bus stop Stasiun Gondangdia sampai dengan Dana Reksa," cuit akun Transjakarta.

Kemudian Rute 2A Pulo Gadung - Rawa Buaya juga mengalami pengalihan rute serupa.

"Arah Rawa Buaya tidak melayani Halte Balaikota, arah Pulo Gadung tidak melayani Halte Balai Kota dan Halte Gambir 2," tulis akun tersebut.