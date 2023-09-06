Bus Trans Anggrek Difungsikan Antar Jemput Siswa di Tangsel, Pilar Cek Kesiapannya

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perhubungan terus melakukan persiapan jelang difungsikannya Bus Trans Anggrek untuk antar jemput siswa sekolah.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota (Wawalkot) Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan usai melakukan uji coba Bus Trans Anggrek, pada Senin 4 September 2023 kemarin.

"Saya bersama teman-teman Dishub sedang menguji coba bus sekolah Trans Anggrek, ini bus sekolah gratis," ucap Pilar.

Dijelaskan olehnya bus ini nantinya diperuntukkan untuk anak sekolah mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi. "Mulai dari TK bahkan sampai SMA atau malah sampai perguruan tinggi," katanya.

Di mana, tiga bus telah disiapkan oleh Pemkot Tangsel dan melintasi dua trayek yang ditempuh, bersamaan nantinya akan dilihat antusiasme dan efektivitas operasional bus sekolah gratis ini.

Untuk rute pertama, bus akan melewati ruas jalan mulai dari Kecamatan Serpong Utara - Jalan Villa Melati Mas- Jalan Pahlawan Seribu - Jalan Letnan Sutopo - Jalan Boulevard BSD Timur - Jalan Anggrek Loka - Jalan Anggrek Ungu - Jalan Angsana - Jalan Pusaka Kencana - Jalan Artowijoyo - Jalan Wana Kencana - Tandon Ciater.

Sedangkan untuk rute kedua, melintasi Kantor Kecamatan Serpong Utara - Jalan Melati 1 - Jalan Villa Melati Mas Raya - Jalan Pahlawan Seribu - Jalan Letnan Sutopo - Jalan Ciater Raya - Jalan Benda Raya - Jalan Parakan, Pamulang.