Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bus Trans Anggrek Difungsikan Antar Jemput Siswa di Tangsel, Pilar Cek Kesiapannya

Hambali , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |14:25 WIB
Bus Trans Anggrek Difungsikan Antar Jemput Siswa di Tangsel, Pilar Cek Kesiapannya
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengecek Bus Trans Anggrek (Foto: Dok)
A
A
A

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perhubungan terus melakukan persiapan jelang difungsikannya Bus Trans Anggrek untuk antar jemput siswa sekolah.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota (Wawalkot) Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan usai melakukan uji coba Bus Trans Anggrek, pada Senin 4 September 2023 kemarin.

"Saya bersama teman-teman Dishub sedang menguji coba bus sekolah Trans Anggrek, ini bus sekolah gratis," ucap Pilar.

Dijelaskan olehnya bus ini nantinya diperuntukkan untuk anak sekolah mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi. "Mulai dari TK bahkan sampai SMA atau malah sampai perguruan tinggi," katanya.

Di mana, tiga bus telah disiapkan oleh Pemkot Tangsel dan melintasi dua trayek yang ditempuh, bersamaan nantinya akan dilihat antusiasme dan efektivitas operasional bus sekolah gratis ini.

Untuk rute pertama, bus akan melewati ruas jalan mulai dari Kecamatan Serpong Utara - Jalan Villa Melati Mas- Jalan Pahlawan Seribu - Jalan Letnan Sutopo - Jalan Boulevard BSD Timur - Jalan Anggrek Loka - Jalan Anggrek Ungu - Jalan Angsana - Jalan Pusaka Kencana - Jalan Artowijoyo - Jalan Wana Kencana - Tandon Ciater.

Sedangkan untuk rute kedua, melintasi Kantor Kecamatan Serpong Utara - Jalan Melati 1 - Jalan Villa Melati Mas Raya - Jalan Pahlawan Seribu - Jalan Letnan Sutopo - Jalan Ciater Raya - Jalan Benda Raya - Jalan Parakan, Pamulang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/338/3165851/arifatul_choiri-HTEB_large.jpg
Pelajar Ikut Demo, Menteri PPPA: Apakah Mereka Tahu yang Sebenarnya Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136762/ham-zkvh_large.jpg
Menteri HAM: Siswa Nakal Digembleng di Barak Militar Tak Melanggar HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/519/3035327/siswa-sd-di-sampang-mogok-belajar-hari-pertama-sekolah-protes-tabungan-tak-cair-ifTWi6ylYT.jpg
Siswa SD di Sampang Mogok Belajar Hari Pertama Sekolah Protes Tabungan Tak Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/525/3030083/curangi-domisili-ratusan-siswa-didiskualifikasi-dari-ppdb-jabar-2024-jalur-zonasi-Ii4d8noIiV.jpg
Curangi Domisili, Ratusan Siswa Didiskualifikasi dari PPDB Jabar 2024 Jalur Zonasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/337/3019417/ilham-habibie-salah-satu-pilar-indonesia-emas-2045-adalah-pembangunan-manusia-dan-iptek-QYgXuTQrmi.jpg
Ilham Habibie: Salah Satu Pilar Indonesia Emas 2045 adalah Pembangunan Manusia dan Iptek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/338/3011392/bocah-smp-terjun-bebas-di-tebet-kondisinya-sudah-bisa-rawat-jalan-di-rumah-bL06B8qSwo.jpg
Bocah SMP Terjun Bebas di Tebet, Kondisinya Sudah Bisa Rawat Jalan di Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement