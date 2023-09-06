Operasi Zebra Lodaya di Bogor, 193 Pelanggar Terjaring Paling Banyak Tak Pakai Helm

Pelanggar lalu lintas terbanyak tidak mengenakan helm. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)

BOGOR - Sebanyak 193 pelanggar lalu lintas berhasil terjaring Operasi Zebra Lodaya 2023 di wilayah Kabupaten Bogor. Dari jumlah tersebut, mayoritas pelanggaran yakni tidak mengenakan helm.

"80 persen tidak menggunakan helm," kata Kasatlantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata kepada wartawan, Rabu (6/9/2023).

Sedangkan, sisanya yakni pelanggaran melawan arus. Adapun mereka terjaring operasi oleh petugas dengan sistem tilang elektronik atau E-TLE.

"20 persen melawan arus. Penindakan dengan E-Tle," pungkasnya.