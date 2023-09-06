Catat! Berikut Rute Alternatif Rekayasa Lalin KTT ASEAN Sore Hari Ini

JAKARTA - Hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-43 digelar di Jakarta Convention Center akan menerapkan rekayasa lalu lintas di Senayan, Bundaran HI, dan Kuningan.

Masyarakat diminta menggunakan jalan alternatif agar tidak terjebak macet panjang imbas acara tersebut.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menerangkan bahwa jalur prioritas sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, Gatot Subroto, Rasuna Said bakal sterilkan untuk tamu negara yang akan ke JCC.

"Begitu juga yang dari seputaran GBK dari Fairmont, Pasific Place, dari The Langham, Jakarta. Sehingga jalur Sudirman-Thamrin, jalur Sudirman, jalur Gatot Subroto, jalur Rasuna Said akan kita prioritaskan untuk kepala negara," kata Latif, Rabu (6/7/2023).

Pihaknya akan melakukan rekayasa altornatif lalu lintas, kendaraan roda empat arah Timur; Cawang, Bekasi dimasukkan ke dalam tol via gerbang tol Tebet 1 supaya tidak masuk ke Kuningan. Sementara itu, pemotor dari Pasar Minggu akan diluruskan melalui Tebet.