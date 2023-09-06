Gegara Bakaran Sampah, Gudang Sepatu di Bogor Ludes Dilalap Api

BOGOR - Gudang sepatu di wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

"Objek yang terbakar gudang sepatu," kata Komandan Regu (Danru) Damkar Sektor Ciomas Nurul Qolby dalam keterangannya, Rabu (6/9/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.20 WIB. Api diduga berasal dari pembakaran sampah yang merembet ke gudang sepatu tersebut dan membesar.

"Penyebab kebakaran pembakaran sampah," jelasnya.

Tiga unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk menjinakkan api. Sekitar satu jam, kobaran api berhasil dipadamkan petugas.

"Selesai penanganan pukul 10.45 WIB," pungkasnya.

(Arief Setyadi )