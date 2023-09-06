Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tanggap Darurat Kekeringan di Bekasi, Pemkab Ajukan Permohonan Hujan Buatan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |16:18 WIB
Tanggap Darurat Kekeringan di Bekasi, Pemkab Ajukan Permohonan Hujan Buatan
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengajukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk memubat hujan buatan. Hal itu untuk mengatasi masalah kekeringan yang melanda hampir di sepuluh kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan pihaknya telah berkirim surat untuk menindaklanjuti hal tersebut. Kendati demikian, menurutnya kondisi cuaca saat ini belum memungkinkan.

"Kami sudah berkirim surat, tapi memang belum bisa dilakukan karena potensi awannya masih belum ada," kata Dani Ramdan dalam keterangannya, Rabu (6/9/2023).

Menurut Dani, modifikasi cuaca hujan masih menunggu awan di Samudera Hindia dan Pasifik terbawa angin. Kondisi itu nantinya akan langsung dimanfaatkan untuk disemai.

"Biasanya satu atau dua hari lewat, nah itu bisa kita manfaatkan (untuk TMC)," ujarnya.

Bekasi Kekeringan
