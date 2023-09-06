Kebakaran Lahan Kosong di Bekasi, Akibat Bakar Sampah Sembarangan

BEKASI - Kebakaran lahan kosong terjadi di wilayah Jalan Kalimalang Raya, RT04/RW02, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Kebakaran terjadi akibat adanya warga yang membakar sampah sembarangan.

Komandan Kompi B Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Haryanto mengatakan kebakaran terjadi pada Rabu (6/9) siang ini. Saat api mulai membesar, warga yang melihat langsung melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran.

"Api diduga sementara berasal dari warga yang sedang membakar sampah," kata Haryanto dalam keterangannya, Rabu (6/9/2023).

Dijelaskan dia, api langsung merembet ke ranting-ranting kering yang berada di lokasi. Akhirnya, api pun semakin membesar.

"Tiga unit Damkar dari Bekasi Selatan langsung dikerahkan," jelasnya.