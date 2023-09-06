Ada Penutupan Jalan, Warga Kebingungan Cari Jalur Alternatif

JAKARTA - Polisi melakukan penutupan jalan di sejumlah titik kawasan Jakarta guna kelancaran jalannya KTT ke-43 ASEAN pada hari ini, Rabu (6/9/2023).

Warga pun mengaku kebingungan mencari jalur alternatif mana kala dilakukan penutupan pada jam sibuk.

Driver ojol, Hadi mengatakan bahwa adanya penutupan jalan membuat dirinya kebingungan mencari jalur alternatif, khususnya pada waktu sibuk.

Pasalnya, saat mendapatkan orderan di titik penutupan jalan, dirinya harus berputar-putar dahulu.

"Susahnya kalau ada orderan saja sih, jadi harus mutar-mutar dahulu cari alternatifnya, apalagi saya kan tak tahu jalanan seperti tadi pagi kan, itu stuk di Mampang jadi lama mau jemput orderan, untungnya dia (penumpangnya) sabar," ujarnya di kawasan Gatot Subroto, Rabu (6/9/2023).