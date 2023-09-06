Kabel Listrik Rusak Gegara Galian Drainase di Ciputat, Ribuan Rumah Alami Pemadaman

TANGSEL - Ribuan rumah di kawasan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), alami pemadaman listrik pada malam ini, Rabu (06/09/23). Hal itu terjadi usai galian drainase di salah satu titik Jalan Sumatera merusak kabel listrik bawah tanah.

Kabel listrik yang rusak itu berada di sisi jalan, persis di samping taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jombang. Perbaikan saluran drainase di sana sudah berlangsung sejak beberapa hari kemarin.

Rusaknya kabel listrik di lokasi terjadi sekira pukul 10.30 WIB siang tadi. Beberapa pekerja di sana, diduga salah menggali hingga merusak kabel bawah tanah milik PLN.

"Kabel kita kena (galian) di sini, jadi harus diperbaiki," terang salah satu kordinator pekerja dari PLN di lokasi.

Kerusakan itu menyebabkan ribuan rumah yang tersebar di beberapa RW di wilayah Jombang terdampak. Padamnya listrik terjadi sejak pukul 11 siang tadi.

Hingga malam ini, perbaikan sambungan listrik terus dikerjakan. Bahkan pihak PLN sampai mengerahkan puluhan pekerja guna mengganti saluran kabel di beberapa lokasi.

Lurah Jombang, Iwan Sutisna, membenarkan padamnya listrik di wilayahnya. Namun dia belum mendapat laporan secara detil berapa banyak rumah yang terdampak pemadaman.

"Saya belum dapat info berapa yang terdampak, tapi ada beberapa RW sejak siang tadi listriknya padam," ujarnya.