Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kabel Listrik Rusak Gegara Galian Drainase di Ciputat, Ribuan Rumah Alami Pemadaman

Hambali , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |20:09 WIB
Kabel Listrik Rusak Gegara Galian Drainase di Ciputat, Ribuan Rumah Alami Pemadaman
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

TANGSEL - Ribuan rumah di kawasan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), alami pemadaman listrik pada malam ini, Rabu (06/09/23). Hal itu terjadi usai galian drainase di salah satu titik Jalan Sumatera merusak kabel listrik bawah tanah.

Kabel listrik yang rusak itu berada di sisi jalan, persis di samping taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jombang. Perbaikan saluran drainase di sana sudah berlangsung sejak beberapa hari kemarin.

Rusaknya kabel listrik di lokasi terjadi sekira pukul 10.30 WIB siang tadi. Beberapa pekerja di sana, diduga salah menggali hingga merusak kabel bawah tanah milik PLN.

"Kabel kita kena (galian) di sini, jadi harus diperbaiki," terang salah satu kordinator pekerja dari PLN di lokasi.

Kerusakan itu menyebabkan ribuan rumah yang tersebar di beberapa RW di wilayah Jombang terdampak. Padamnya listrik terjadi sejak pukul 11 siang tadi.

Hingga malam ini, perbaikan sambungan listrik terus dikerjakan. Bahkan pihak PLN sampai mengerahkan puluhan pekerja guna mengganti saluran kabel di beberapa lokasi.

Lurah Jombang, Iwan Sutisna, membenarkan padamnya listrik di wilayahnya. Namun dia belum mendapat laporan secara detil berapa banyak rumah yang terdampak pemadaman.

"Saya belum dapat info berapa yang terdampak, tapi ada beberapa RW sejak siang tadi listriknya padam," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/338/3158124/manggarai-MCIy_large.jpg
Listrik Padam, Layanan Stasiun Manggarai Sempat Gangguan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/340/3017882/listrik-padam-di-sumatera-warga-kelimpungan-lilin-habis-diborong-9vjntml8K6.jpg
Listrik Padam di Sumatera, Warga Kelimpungan Lilin Habis Diborong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/338/2929754/sejumlah-titik-di-kota-bogor-padam-listrik-balai-kota-gelap-gulita-3ZC0vzmDOK.jpg
Sejumlah Titik di Kota Bogor Padam Listrik, Balai Kota Gelap Gulita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/244/2889259/sebabkan-gangguan-suplai-listrik-jawa-bali-polisi-dan-pln-razia-layangan-jBqdeNQH32.JPG
Sebabkan Gangguan Suplai Listrik Jawa-Bali, Polisi dan PLN Razia Layangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/338/2886119/pencuri-listrik-negara-untuk-tambang-kripto-belajar-otodidak-lasXaCcROz.jpg
Pencuri Listrik Negara untuk Tambang Kripto Belajar Otodidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/338/2886115/pencurian-listrik-pln-untuk-alat-tambang-kripto-di-depok-sudah-berlangsung-2-bulan-eH2WCucgKV.jpg
Pencurian Listrik PLN untuk Alat Tambang Kripto di Depok Sudah Berlangsung 2 Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement