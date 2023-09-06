Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gala Dinner KTT ASEAN, Jalan Jenderal Sudirman Dibuka Bertahap

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |22:04 WIB
Gala Dinner KTT ASEAN, Jalan Jenderal Sudirman Dibuka Bertahap
Jalan Jenderal Sudirman kembali dinuka usai Gala Dinner KTT ASEAN (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jalan Jenderal Sudirman menuju Semanggi mulai dibuka secara bertahap oleh pihak kepolisian, usai Gala Dinner KTT ASEAN. Terpantau dari Bundaran HI, kendaraan sudah diperbolehkan masuk ke Jendral Sudirman menuju Semanggi.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia pukul 21.50 WIB kendaraan mobil dan motor pribadi sudah bisa melalui Jalan Jenderal Sudirman yang sebelumnya ditutup karena difokuskan untuk dilewati para delegasi KTT ASEAN yang akan melangsungkan Gala Dinner di Hutan Kota by Pelataran.

"Masih sedikit yang lewat, nanti dibuka permanennya jam 22.00 WIB," kata salah satu petugas kepolisian di pos jaga Bundaran HI, Rabu (6/9/2023) malam.

Jalan Jendral Sudirman arah Semanggi sebelumnya ditutup oleh pihak kepolisian. Hanya kendaraan gelegasi KTT ASEAN dan juga bus Transjakarta yang boleh melintas Jalan Jendral Sudirman.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia pukul 18.57 WIB di Bundaran HI, kendaraan yang melaju dari arah MH Thamrin dialihkan menuju Jalan Imam Bonjol ke arah Menteng Jakarta pusat. Sementara jalan Jendral Sudirman sudah dilakukan sterilisasi oleh pihak kepolisian.

(Angkasa Yudhistira)

      
