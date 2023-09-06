Jalan Jenderal Sudirman Kembali Dibuka Setelah 3,5 Jam Tutup

JAKARTA - Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, dibuka kembali setelah 3,5 jam ditutup oleh pihak kepolisian karena diprioritaskan untuk dilalui para delegasi KTT ASEAN yang akan melakukan Gala Dinner di Hutan Kota by Pelataran.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia pada 22.02 WIB, kendaraan pribadi motor maupun mobil sudah bisa melewati Jalan Jendral Sudirman. Selain itu, para petugas yang berjaga di pos jaga Bundaran HI juga sudah mulai meninggalkan lokasi karena berakhirnya penutupan jalan tersebut.

"Sudah dibuka (Jalan Jendral Sudirman arah Semanggi)," ucap salah satu anggota kepolisian di pos jaga Bundaran HI, Rabu (6/9/2023).

Sebelumnya, Jalan Jendral Sudirman arah Semanggi ditutup oleh pihak kepolisian. Hanya kendaraan gelegasi KTT ASEAN dan juga bus Transjakarta yang boleh melintas Jalan Jendral Sudirman.

BACA JUGA: Asyiknya Erick Thohir Joget Bareng Pak Bas dan Menlu Retno di Gala Dinner KTT ASEAN

Dari pantauan MNC Portal Indonesia pukul 18.57 WIB di Bundaran HI, kendaraan yang melaju dari arah MH Thamrin dialihkan menuju Jalan Imam Bonjol ke arah Menteng Jakarta pusat.

Sementara jalan Jendral Sudirman sudah dilakukan sterilisasi oleh pihak kepolisian.

(Angkasa Yudhistira)