Ganjar Umur Berapa? Simak Profil Lengkapnya

JAKARTA - Tak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya mengenai Ganjar umur berapa? Pasalnya, pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah, ini identik dengan gaya rambut putihnya.

Dimana rambut putih sering disamakan dengan sosok orang yang sudah berumur sepuh atau tua. Namun, hal tersebut rupanya tak berlaku bagi Ganjar Pranowo.

Lantas, sebenarnya Ganjar umur berapa dan seperti apa latar belakangnya?

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (7/9/2023), sosok mantan Gubernur Jawa Tengah yang baru selesai menjabat, ini lahir pada 28 Oktober 1968. Artinya saat ini Ganjar Pranowo berusia 55 tahun dan pada Pilpres 2024 mendatang ia akan berusia 56 tahun.

Ganjar lahir dari keluarga yang sederhana dari pasangan S. Pamudji dan Sri Suparni. Anak kelima dari enam bersaudra ini awalnya tercatat dengan nama Ganjar Sungkowo yang artinya ganjaran (balasan) dari kesusahan atau kesedihan.

Namun karena orang tua Ganjar khawatir nama tersebut akan membawa kemalangan baginya, akhirnya nama tersebut diganti menjadi Ganjar Pranowo.

Semasa kecil, Ganjar Pranowo sering berpindah-pindah tempat tinggal karena harus mengikuti tempat dinas ayahnya. Sehingga ia juga sering pindah sekolah. Ganjar diketahui pernah mengenyam pendidikan di SDN 1 Kutoarjo lalu melanjutkannya ke SMPN 1 Kutoarjo.

Setelah lulus SMP, Ganjar Pranowo lalu bersekolah di SMA BOPKRII Yogyakarta. Saat duduk di bangku SMA, Ganjar diketahui aktif dalam mengikuti kegiatan kepramukaan atau Dewan Ambalan.

Lalu pada 1980 ia pun lulus SMA dan ia pun melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah. Ganjar memilih berkuliah di fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Namun, selama kuliah Ganjar harus merasakan cuti dua semester karena orang tuanya kekurangan biaya.

Kendati demikian, ia akhirnya masih bisa meneruskan kuliah hingga lulus dan mendapatkan gelar Sarjana.

Setelah lulus kuliah, Ganjar tidak langsung terjun ke dunia politik. Ia awalnya bekerja pada posisi HRD di sebuah perusahaan. Karier politiknya bermula ketika ia memilih Megawati Soekarnoputri saat PDI mengalami konflik internal.

Ganjar sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI pada 2004 silam, namun ia tidak lolos. Ia justru mendapat tugas untuk menjadi pengganti antar waktu (PAW) ketika Jakob Tobing, rekannya di partai PDIP bertugas sebagai duta besar untuk Korea Selatan.