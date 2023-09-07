Sempat Diretas Akun Judi Online, Channel YouTube DPR RI Kembali Normal

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan akun YouTube DPR RI kini telah beroperasi secara normal. Diketahui Channel Youtube sempat direatas dan memiliki 5 video streaming tutorial bermain judi slot pada pagi hari, kemarin.

"Untuk update malam ini menginfokan akun youtube DPR sudah up lagi per jam 22.00 WIB,"kata Iskandar melalui keterangannya, Kamis (7/9/2023).

Iskandar mengatakan secara bertahap video lama akun DPR RI akan dipindahkan ke dalam akun yang baru.

"Secara bertahap semua video lama akan pindah ke akun baru secara bertahap dalam beberapa jam kedepan,"ucapnya

Diberitakan sebelumnya, Iskandar memastikan pihaknya mengambil langkah hukum terkait peristiwa peretasan terhadap akun YouTube DPR yang dilakukan pihak tertentu. Saat ini DPR bersama Bareskrim Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus melakukan pemulihan atau recovery sistemnya terlebih dahulu.

"Setelah itu tentu kami akan tracing penyebabnya dan ambil tindakan hukum," kata Indra saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.