INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Masuk Bursa Cawapres Ganjar dan Prabowo, Erick Thohir: No Comment, Lanjut Kerja

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |20:04 WIB
Masuk Bursa Cawapres Ganjar dan Prabowo, Erick Thohir: <i>No Comment</i>, Lanjut Kerja
Erick Thohir (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir tengah masuk radar bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo, dan disodorkan oleh PAN untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.

Saat ditanyai awak media terkait rumor tersebut oleh awak media, Erick Thohir tak memberikan komentar yang jelas.

“Saya sudah jawab, no comment,” kata dia saat mengunjungi Media Center KTT ke-43 ASEAN di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).

Lebih lanjut, Erick yang juga menjabat sebagai Ketua PSSI itu mengaku fokus untuk menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepadanya.

“No comment, lanjut kerja,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berpeluang besar diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Selain mempunyai elektabilitas yang kokoh, Ketua Umum PSSI itu juga dikenal memiliki kemampuan logistik mumpuni.

"Dari segi logistik ya, karena tentu untuk memenangkan pemilihan di Indonesia yang sangat luas dengan basis pemilih yang bervariasi itu, biaya untuk pemilu tidak sedikit," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Meidi Kosandi, Jumat (1/9/2023).

