Jokowi Ungkap Keketuaan Indonesia di ASEAN Hasilkan Stabilitas Perdamaian hingga Kemakmuran Negara Kawasan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, keketuaan Indonesia di ASEAN menghasilkan banyak hal sebagai upaya menjaga perdamaian stabilitas dan menjaga kemakmuran kawasan.

"Alhamdullilah KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya telah terlaksana dengan baik dan lancar walaupun dengan situasi sulit," kata Jokowi di JCC Senayan Jakarta, Kamis (7/9/2023).

"Keketuaan Indonesia menghasilkan banyak hal sebagai upaya menjaga perdamaian stabilitas dan menjaga kemakmuran kawasan," sambungnya.

Bahkan di forum KTT ASEAN ini, kata Jokowi, dirinya menyampaikan langsung kepada para pemimpin perwakilan negara ASEAN untuk tidak menciptakan konflik dan ketegangan baru, guna menjaga perdamaian.

"Di forum memang saya sampaikan setiap pemimpin yang hadir punya tanggung jawab yang besar untuk tidak menciptakan konflik baru untuk tidak menciptakan ketegangan baru," katanya.