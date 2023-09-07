Presiden Jokowi: Jika Kita Ikut-ikutan Terbawa Arus Rivalitas, Kita Akan Hancur

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan potensi kehancuran dunia jika ASEAN ikut terbawa arus rivalitas yang tengah terjadi di sejumlah kawasan. Jokowi mengingatkan negara ASEAN memiliki tanggung jawab yang besar untuk tidak menciptakan konflik yang baru.

“Saya pastikan dunia ini akan hancur jika konflik dan ketegangan di suatu tempat dibawa dan dijadikan tarik-menarik di tempat lain. Jika kita tidak mampu mengelola perbedaan, kita akan hancur. Jika kita ikut-ikutan terbawa arus rivalitas, kita akan hancur,” kata Jokowi saat konferensi pers di JCC, Kamis (7/9/2023).

Jokowi mengungkapkan seluruh negara ASEAN memiliki tanggung jawab untuk tidak menciptakan konflik baru. Ia pun menyebutkan negara ASEAN perlu mengelola perbedaan.

“Dan di saat yang sama, kita juga punya tanggung jawab untuk menurunkan tensi yang panas. Untuk mencairkan suasana yang beku. Untuk menciptakan ruang dialog,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa dunia butuh jangkar, penetral dan butuh rumah yang aman. Ia pun menegaskan bahwa saat ini ASEAN berada di track yang benar untuk bisa menjalankan peran tersebut.

“Menjadi kontributor stabilitas dan perdamaian, serta menjadi epicentrum of growth,” tandasnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menyerahkan keketuaan ASEAN kepada Laos. Hal tersebut diungkap saat Jokowi resmi menutup perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta.

"Dan ini saatnya tongkat keketuaan diserahkan ke Laos," kata Jokowi di JCC Senayan Jakarta, Kamis (7/9/2023).