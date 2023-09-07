Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Ungkap ASEAN Bakal Lanjutkan Upaya Indonesia Bantu Konflik Myanmar

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |20:47 WIB
Jokowi Ungkap ASEAN Bakal Lanjutkan Upaya Indonesia Bantu Konflik Myanmar
Presiden Joko Widodo (foto: dok biro pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ASEAN bakal melanjutkan upaya Indonesia dalam membantu konflik Myanmar. Terlebih, kata Jokowi, Indonesia telah menyampaikan lima langkah untuk atasi konflik ttersebut.

"ASEAN akan terus melanjutkan upaya Indonesia melalui keketuaannya telah menyampaikan lima langkah ASEAN untuk membantu Myanmar," kata Jokowi di JCC Senayan Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Salah satu langkah ASEAN, kata Jokowi, adalah dengan membentuk mekanisme Troika yang terdiri dari Menteri Luar Negeri (Menlu)/Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei dan Menlu Indonesia dan didukung Sekjen ASEAN untuk memonitor implementasi Lima Poin Konsensus terkait konflik Myanmar.

Jokowi mengatakan, negara ASEAN berperan untuk tidak menciptakan konflik dan ketegangan baru, guna menjaga perdamaian.

