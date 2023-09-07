Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres: Indonesia Harus Jadi Pusat Produsen Halal Dunia 2024, Jangan Pemberi Cap Saja

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |20:56 WIB
Wapres: Indonesia Harus Jadi Pusat Produsen Halal Dunia 2024, Jangan Pemberi Cap Saja
Wakil Presiden Maruf Amin (Foto: MPI/Binti)
A
A
A

BANDA ACEH - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan Indonesia harus menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2024. Wapres mengingatkan Indonesia jangan hanya menjadi pemberi sertifikat halal atau cap halal saja.

“Indonesia ini hanya menjadi pemberi sertifikat, hanya memberi cap saja, terhadap produk-produk halal di dunia. Nah sekarang kita ingin menjadi produsen halal terbesar dan kita sudah bertekad 2024 ini kita sudah bisa menjadi produsen halal terbesar di dunia,” kata Wapres pada pengukuhan Komite Daerah dan Keuangan Syariah (KDEKS), di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (7/9/2023).

Lebih lanjut, Wapres mengatakan bahwa keuangan syariah Indonesia saat ini nomor dua di dunia. Bahkan, kini Bank Syariah Indonesia (BSI) telah dibuka di Dubai bahkan dan akan dibuka di Saudi Arabia.

“Juga di industri keuangan, kita juga sudah memiliki nomor dua di dunia dan kita sudah punya bank BSI, sudah berada di tidak hanya di Indonesia, sudah buka di Dubai, dan akan buka di Saudi Arabia dan di berbagai tempat yang lain,” katanya.

Selain itu, Wapres juga mendorong agar dikembangkan dana sosial syariah seperti zakat, wakaf, infaq, dan shadaqah. Pada kesempatan itu, Wapres juga mengapresiasi pemerintah daerah Aceh yang sudah membangun Baitul Maal untuk menampung infaq dan shodaqoh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Halal Maruf Amin
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/455/3185389//halal-KZ2o_large.jpg
Kuota Sertifikasi Halal Gratis untuk 1,35 Juta UMKM di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185085//sertifkat_halal-bnhi_large.jpg
Dokumen Ini yang Bikin UMKM Malas Urus Sertifikasi Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183583//ritel-70GF_large.png
Sertifikat Halal Kini Jadi Kunci Penjualan Produk Indonesia di Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181738//halal-o1aS_large.jpg
Ingat! Sertifikat Halal Bukan Cuma Urusan Hukum, tapi Kepercayaan Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/624/3180110//maruf-3A4y_large.jpg
Ma’ruf Amin: Santri Harus Kuasai Ilmu, Teknologi dan Menjadi Penggerak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177182//pemerintah-f0xr_large.jpg
Kemenag: Halal Bukan Hanya Identitas Keagamaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement