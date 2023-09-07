Wapres: Indonesia Harus Jadi Pusat Produsen Halal Dunia 2024, Jangan Pemberi Cap Saja

BANDA ACEH - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan Indonesia harus menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2024. Wapres mengingatkan Indonesia jangan hanya menjadi pemberi sertifikat halal atau cap halal saja.

“Indonesia ini hanya menjadi pemberi sertifikat, hanya memberi cap saja, terhadap produk-produk halal di dunia. Nah sekarang kita ingin menjadi produsen halal terbesar dan kita sudah bertekad 2024 ini kita sudah bisa menjadi produsen halal terbesar di dunia,” kata Wapres pada pengukuhan Komite Daerah dan Keuangan Syariah (KDEKS), di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (7/9/2023).

Lebih lanjut, Wapres mengatakan bahwa keuangan syariah Indonesia saat ini nomor dua di dunia. Bahkan, kini Bank Syariah Indonesia (BSI) telah dibuka di Dubai bahkan dan akan dibuka di Saudi Arabia.

“Juga di industri keuangan, kita juga sudah memiliki nomor dua di dunia dan kita sudah punya bank BSI, sudah berada di tidak hanya di Indonesia, sudah buka di Dubai, dan akan buka di Saudi Arabia dan di berbagai tempat yang lain,” katanya.

Selain itu, Wapres juga mendorong agar dikembangkan dana sosial syariah seperti zakat, wakaf, infaq, dan shadaqah. Pada kesempatan itu, Wapres juga mengapresiasi pemerintah daerah Aceh yang sudah membangun Baitul Maal untuk menampung infaq dan shodaqoh.