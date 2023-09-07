Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah Berawan, Suhu Udara hingga 34 Derajat

Cuca Jakarta hari ini diperkirakan cerah berawan (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta cerah berawan pada pagi hingga dini hari, Kamis (7/9/2023).

Melalui informasi peringatan dini dari situs www.bmkg.go.id menyatakan bahwa seluruh wilayah DKI Jakarta terlihat cerah.

Pagi hingga siang hari seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berada dalam cuaca cerah dan cerah berawan. Kemudian malam hingga dini hari semua wilayah juga terpantau cerah berawan.

Suhu udara pada hari ini berkisar antara 23-34 derajat celcius dengan tingkat kelembaban 50-85 persen.

(Angkasa Yudhistira)