Tawarkan Peluang Usaha bagi Ojol, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Digital Marketing

BEKASI -Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia dukung Ganjar ingin agar para driver ojek online (ojol) tidak ketinggalan perkembangan zaman. Mereka mengajak para driver ojol untuk lebih melek teknologi melalui pelatihan pengelolaan digital marketing.

Berkolaborasi dengan content creator Tiktok @Dianaoktafiyukiii, pelatihan tersebut digelar di Jalan Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu 6 September 2023.

"Kajol Indonesia kali ini mengadakan pelatihan pengelolaan digital marketing untuk driver ojek online yang ada di Bekasi dan sekitarnya," ujar Juru Bicara Kajol Indonesia Dukung Ganjar, Risnandar, dalam keterangan yang diterima, Kamis (7/9/2023).

Diharapkan, nantinya para peserta dapat lebih menguasai teknologi, terutama memanfaatkannya untuk menjadi sumber penghasilan sampingan. Apalagi mobilitas para ojol sangat tinggi, sehingga digital marketing bisa menjadi tawaran peluang usaha yang pas karena tidak memerlukan sewa tempat ataupun sewa karyawan untuk modal awal.

Selain itu, platform online (marketplace) dianggap lebih efektif dan efisien dalam memperluas jangkauan konsumen tanpa keterbatasan jarak dan waktu.

"Tujuannya supaya teman-teman bisa lebih melek tentang teknologi khususnya mengenai digital marketing. Karena di zaman sekarang ini banyak pelaku usaha dan content creator punya kreativitas tinggi, tapi dari teman-teman ojol belum paham bagaimana pengelolaannya," tutur Risnandar.

Karena itu, pihaknya melakukan pelatihan agar para driver ojol lebih paham soal digital marketing. "Syukur-syukur bisa jadi pelaku usaha di zaman digitalisasi seperti sekarang," lanjut dia.

Menurut Risnandar, usaha online menjadi pilihan yang mempermudah siapapun, dimanapun, dan kapanpun bisa mengaksesnya secara gamblang.