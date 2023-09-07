Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Satpam Tewas Ditikam Pengunjung Tempat Hiburan Malam di Cikarang

Didit Junaidi , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |06:04 WIB
Kronologi Satpam Tewas Ditikam Pengunjung Tempat Hiburan Malam di Cikarang
Satpam tewas usai ditikam pengunjung tempat hiburan malam di Cikarang (Foto : iNews)
BEKASI - Seorang satpam tewas usai ditikam orang tak dikenal (OTK) yang merupakan pengunjung tempat hiburan malam, di Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, saat sedang bertugas menjaga pintu masuk Ruko Union.

Sebelumnya, pelaku sempat menganiyaya empat orang pengunjung di salah satu tempat hiburan malam, namun karena pelaku salah keluar kemudian pelaku di tegur oleh korban.

Karena tidak terima, pelaku langsung menganiaya korban dengan senjata tajam hingga akhirnya korban tewas di rumah sakit akibat kehabisan darah .

Satpam tersebut bernama Martinus. Ia tewas usai hampir seluruh tubuhnya terkena sabetan senjata tajam oleh salah seorang pengunjung tempat hiburan malam.

Peristiwa berdarah itu berawal saat pelaku sempat melakukan keributan di sebuah tempat hiburan malam yang berada di Jalan Thamrin, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan membawa senjata tajam, pelaku membabi buta hingga tiga orang pengunjung tempat hiburan malam mengalami luka–luka akibat terkena sabetan senjata tajam yang digunakan pelaku.

Usai membuat keributan di tempat hiburan malam, pelaku kemudian keluar dari dengan melewati pintu masuk Ruko Union.

Karena salah keluarnya, pelaku kemudian ditegur oleh salah seorang petugas scurity kawasan Lippo Cikarang. Pelaku pun tidak terima dan langsung membacok korban hingga mengenai seluruh tubuh korban hingga korban tak sadarkan diri.

