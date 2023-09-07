Korsleting Listrik, Kebakaran Melahap 4 Kontrakan dan 1 Sekolah TK di Depok

Kebakaran rumah kontrakan dan sekolah TK di Depok (Foto: Iyung Rizki)

DEPOK - Akibat korsleting listrik, empat rumah kontrakan dan satu bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di kawasan Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat ludes terbakar pada Rabu 6 September 2023 malam.

Dengan cepat api membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah kontrakan dan satu bangunan sekolah TK.

BACA JUGA: Wisata Gunung Bromo Kembali Tutup Total Akibat Kebakaran di Bukit Teletubbies

Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api. Namun, si jago merah dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah delapan unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi.

Bandi, salah seorang pemilik rumah mengatakan, saat peristiwa terjadi, rumahnya dalam keadaan kosong.