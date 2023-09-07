Korsleting Listrik, Kebakaran Melahap 4 Kontrakan dan 1 Sekolah TK di Depok

DEPOK - Akibat korsleting listrik, empat rumah kontrakan dan satu bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di kawasan Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat ludes terbakar pada Rabu 6 September 2023 malam.
Dengan cepat api membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah kontrakan dan satu bangunan sekolah TK.
Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api. Namun, si jago merah dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah delapan unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi.
Bandi, salah seorang pemilik rumah mengatakan, saat peristiwa terjadi, rumahnya dalam keadaan kosong.