Nahas! Sepeda Motor Baru Beli Raib Digasak Maling di Indekos

BEKASI - Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Bekasi. Kali ini pelaku mengincar indekos yang berada di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

Pencurian ini memanfaatkan waktu sepi pada dini hari. Aksi pria terduga pelaku pun terekam CCTV, ia mengendap masuk ke halaman teras indekos dan langsung mengincar motor yang terparkir.

Pelaku terlihat mengutak-atik kontak sepeda motor hingga akhirnya berhasil pergi bersama kendaraan hasil curiannya. Sayangnya, wajah pelaku tidak dapat dikenali karena tertutup helm.

DR, keluarga korban, menjelaskan bahwa motor tersebut dibeli kakaknya di Sukabumi. Motor itu pun baru diantarnya ke Bekasi untuk digunakan sehari-hari oleh saudaranya.

"Kakak saya beli di kampung di Sukabumi, terus saya anterin ke Bekasi baru sampai malam, eh pas bangun subuh motor sudah enggak ada," kata DR kepada wartawan, dikutip Kamis (7/9/2023).