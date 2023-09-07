Hari Terakhir KTT Ke-43 ASEAN, Awas Macet Hindari 5 Ruas Jalan Ini di Jakarta

JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN akan memasuki hari terakhir pelaksanaannya pada hari ini, Kamis (7/9/2023) di Jakarta.

Untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas seperti yang terjadi pada Selasa dan Rabu (5 dan 6 September 2023), pihak kepolisian memberikan imbauan agar warga yang hendak beraktivitas di Ibu Kota untuk menghindari lima ruas jalan.

Berdasarkan postingan akun media sosial Instagram resmi TMCPoldaMetro disebut lima ruas jalan tersebut yakni Jalan Rasuna Said, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan sejumlah ruas jalan disekitar atau seputaran Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

Pembatasan maupun pengalihan arus lalu lintas ruas jalan tersebut akan berlangsung Pukul 06.00 - 19.00 WIB.

Bagi masyarakat yang tetap harus beraktifitas di sejumlah ruas jalan tersebut, pihak kepolisian mengimbau untuk menggunakan moda transportasi umum yang masih beroperasi di ruas-ruas jalan tersebut.

Sebagaimana diketahui KTT ke-43 ASEAN dilaksanakan di Jakarta pada 5-7 September 2023. Sejumlah personel gabungan TNI Polri dan stakeholder terkait dikerahkan untuk mengamankan event internasional tersebut.