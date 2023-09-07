Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Terakhir KTT Ke-43 ASEAN, Awas Macet Hindari 5 Ruas Jalan Ini di Jakarta

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |07:44 WIB
Hari Terakhir KTT Ke-43 ASEAN, Awas Macet Hindari 5 Ruas Jalan Ini di Jakarta
Ilustrasi rekayasa lalu lintas (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN akan memasuki hari terakhir pelaksanaannya pada hari ini, Kamis (7/9/2023) di Jakarta.

Untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas seperti yang terjadi pada Selasa dan Rabu (5 dan 6 September 2023), pihak kepolisian memberikan imbauan agar warga yang hendak beraktivitas di Ibu Kota untuk menghindari lima ruas jalan.

Berdasarkan postingan akun media sosial Instagram resmi TMCPoldaMetro disebut lima ruas jalan tersebut yakni Jalan Rasuna Said, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan sejumlah ruas jalan disekitar atau seputaran Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

Pembatasan maupun pengalihan arus lalu lintas ruas jalan tersebut akan berlangsung Pukul 06.00 - 19.00 WIB.

Bagi masyarakat yang tetap harus beraktifitas di sejumlah ruas jalan tersebut, pihak kepolisian mengimbau untuk menggunakan moda transportasi umum yang masih beroperasi di ruas-ruas jalan tersebut.

Sebagaimana diketahui KTT ke-43 ASEAN dilaksanakan di Jakarta pada 5-7 September 2023. Sejumlah personel gabungan TNI Polri dan stakeholder terkait dikerahkan untuk mengamankan event internasional tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179376/asean-eZTx_large.jpg
Daftar Lengkap Negara Anggota ASEAN Usai Timor Leste Bergabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879109/jokowi-ungkap-asean-bakal-lanjutkan-upaya-indonesia-bantu-konflik-myanmar-olHQQKUM7p.jpg
Jokowi Ungkap ASEAN Bakal Lanjutkan Upaya Indonesia Bantu Konflik Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879099/tekan-potensi-kejahatan-jokowi-jadikan-samudera-hindia-sebagai-lautan-kerja-sama-SxiV7Kfwtx.jpg
Tekan Potensi Kejahatan, Jokowi: Jadikan Samudera Hindia sebagai Lautan Kerja Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879072/jokowi-tegaskan-laju-kapal-asean-tak-akan-tersandera-isu-myanmar-ARDq1eeE7c.jpg
Jokowi Tegaskan Laju Kapal ASEAN Tak Akan Tersandera Isu Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/338/2879069/polisi-buka-tutup-arus-lalu-lintas-di-sudirman-thamrin-saat-delegasi-ktt-asean-melintas-2759OI3Hch.jpg
Polisi Buka Tutup Arus Lalu Lintas di Sudirman Thamrin saat Delegasi KTT ASEAN Melintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/337/2879012/tutup-ktt-ke-43-asean-jokowi-mari-perkuat-kolaborasi-dan-kerja-sama-wkHqgsorVp.jpg
Tutup KTT Ke-43 ASEAN, Jokowi: Mari Perkuat Kolaborasi dan Kerja Sama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement