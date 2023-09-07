Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Shane Lukas Hanya Tertunduk Lesu Mendengar Vonis Hakim

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |12:12 WIB
Shane Lukas Hanya Tertunduk Lesu Mendengar Vonis Hakim
Shane Lukas Hanya Tertunduk Lesu Dengarkan Vonis/Foto: MNC Portal
JAKARTA -Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang dugaan kasus penganiayaan berat berencana dengan terdakwa Shane Lukas pada Kamis (7/9/2023) ini.

Sementara Shane Lukas hanya tertunduk mendengarkan putusan hakim yang sedang dibacakan itu.

Shane Lukas terlihat mengenakan kemeja putih dan celana panjang berwarna hitam saat menjalani sidangnya di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan. Shane tampak hanya tertunduk saja mendengarkan majelis hakim membacakan putusannya, yang mana hakim masih membacakan pertimbangan-pertimbangannya itu.

Di ruang sidang, tampak ayah David Ozora, Jonathan Latumahina juga hadir di persidangan ditemani kuasa hukumnya, Melissa Anggraeni. Jonathan tampak mengenakan kaos berwarna hitam dan celana panjang.

Dia datang untuk mengikuti persidangan kedua terdakwa yang telah menganiaya anaknya itu. Jonathan pun berharap agar Mario Dandy khususnya diberikan vonis maksimal oleh hakim nantinya.

Halaman:
1 2
      
