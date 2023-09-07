KTT ASEAN Biang Kerok Kemacetan, Pj Gubernur DKI Jakarta: Saya Sudah Mengimbau

JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN tengah berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), pada 5-7 September 2023. Dampaknya, sejumlah ruas jalan di Ibu Kota harus dialihkan, sehingga berdampak beberapa ruas jalan lain harus rela mengalami kemacetan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta maaf terkait ketidaknyamanan bagi para pengendara tersebut. Namun, ia juga menyampaikan imbauan terlebih dahulu terhadap warga Jakarta.

"Pertama, ya mohon maaf kalau kemarin selama KTT beberapa warga atau banyak pengendara lalu lintas yang tidak nyaman. Namun, saya kan sudah bikin surat edaran, saya sudah mengimbau," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Heru menambahkan bahwa seharusnya beberapa perusahaan menerapkan kebijakan Work Form Home (WFH). Sebab, perhelatan seperti ini hanya berlangsung beberapa kali dalam beberapa tahun.