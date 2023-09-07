Shane Lukas Ajukan Banding Usai Divonis 5 Tahun Penjara

JAKARTA - Ketua Majelis Hakim, Alimin Ribut Sujono telah memberikan vonis selama 5 tahun penjara terhadap terdakwa penganiayaan David Ozora, Shane Lukas pada Kamis (7/9/2023) ini. Shane pun mengajukan banding atas vonis tersebut.

"Saya mau mengajukan banding Yang Mulia," ujar Shane Lukas di persidangan, Kamis (7/9/2023).

Shane mengajukan banding usai ditanya hakim apakah bakal mengajukan banding ataukah tidak pasca-mendengarkan vonisnya itu. Shane lantas mengaku mengajukan banding, hal itu sama dengan yang disampaikan pengacara Shane.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebutkan bakal pikir-pikir terlebih dahulu sebelum mengajukan bandingnya. "Kami akan pikir-pikir dahulu Yang Mulia," kata Jaksa.

Saat mendengarkan vonisnya di persidangan, Shane tampak menundukkan kepalanya saja di hadapan hakim. Saat keluar dari ruangan sidang, dia tampak seolah menahan tangis.

