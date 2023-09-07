Tabung Gas 3 Kg Meledak Diduga Gegara Botol Pewangi, 2 Orang Terluka

BOGOR - Tabung gas 3 kilogram di salah satu rumah warga Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat meledak. Dua orang penghuni rumah terluka karena terkena plafon yang ambruk karena ledakan.

Kapolsek Cibinong AKP Waluyo mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 07.00 WIB pagi tadi. Berawal ketika penghuni rumah kontrakan mencium aroma tidam sedap dari arah dapur.

"Yang bersangkutan menyemprotkan pewangi ruangan dalam bentuk botol dan setelah itu tidak sengaja meletakan di samping kompor," kata Waluyo dalam keterangannya, Kamis (7/9/2023).

Kemudian, penghuni rumah menghidupkan kompor dan memasak air untuk membuat kopi. Sekitar 5 menit berselang, terjadi ledakan yang diduga akibat panasnya botol pewangi ruangan yang langsung menyambar ke aliran tabung gas elpiji 3 kilogram.

"Akhirnya mengakibatkan atap bangunan rumah rusak parah," ujarnya.