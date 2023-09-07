Ledakan Merusak 3 Rumah di Tangerang, Berasal dari Tabung Gas 3 Kg Bocor

TANGERANG - Sebanyak 3 unit rumah dan 1 kendaraan rusak berat usai dihempas ledakan keras yang terjadi di Perumahan Taman Ubud Kencana 3 RT15 RW22, Binong, Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis (7/9/2023).

Peristiwa itu terjadi dini hari sekira pukul 03.35 WIB. Saking kerasnya suara ledakan, warga sekitar menduganya sebagai suara bom. Tim gegana dan Brimob bersenjata lengkap pun dikerahkan ke lokasi.

Dari hasil pengecekan, rupanya ledakan keras berasal dari tabung gas yang bocor hingga menyulut api menyambar. Rumah nomor 15 di kompleks itu pun rusak parah, termasuk rumah di bagian kiri dan kanannya.

"Dugaan awal dari kejadian tersebut dikarenakan kebocoran tabung gas 3 kilogram," terang Kasubsi Penmas Polres Tangsel, Ipda Bayu.

Pihak kepolisian dari Polsek Curug dan dibantu Polres Tangsel masih melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Sementara, sejumlah barang bukti turut dibawa ke Puslabfor Mabes Polri.

"Akibat dari peristiwa tersebut 3 unit rumah mengalami kerusakan serta 1 unit kendaran," jelasnya.