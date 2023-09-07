Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ledakan Merusak 3 Rumah di Tangerang, Berasal dari Tabung Gas 3 Kg Bocor

Hambali , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |22:03 WIB
Ledakan Merusak 3 Rumah di Tangerang, Berasal dari Tabung Gas 3 Kg Bocor
3 rumah di Tangerang rusak akibat ledakan tabung gas (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

TANGERANG - Sebanyak 3 unit rumah dan 1 kendaraan rusak berat usai dihempas ledakan keras yang terjadi di Perumahan Taman Ubud Kencana 3 RT15 RW22, Binong, Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis (7/9/2023).

Peristiwa itu terjadi dini hari sekira pukul 03.35 WIB. Saking kerasnya suara ledakan, warga sekitar menduganya sebagai suara bom. Tim gegana dan Brimob bersenjata lengkap pun dikerahkan ke lokasi.

Dari hasil pengecekan, rupanya ledakan keras berasal dari tabung gas yang bocor hingga menyulut api menyambar. Rumah nomor 15 di kompleks itu pun rusak parah, termasuk rumah di bagian kiri dan kanannya.

"Dugaan awal dari kejadian tersebut dikarenakan kebocoran tabung gas 3 kilogram," terang Kasubsi Penmas Polres Tangsel, Ipda Bayu.

Pihak kepolisian dari Polsek Curug dan dibantu Polres Tangsel masih melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Sementara, sejumlah barang bukti turut dibawa ke Puslabfor Mabes Polri.

"Akibat dari peristiwa tersebut 3 unit rumah mengalami kerusakan serta 1 unit kendaran," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188742/ledakan-puPb_large.jpg
Ibu ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Diperiksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187452/ledakan-zYQA_large.jpg
Pelaku Bom SMAN 72 Sudah Diperiksa, Polisi Dalami Motif Peledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187327/ledakan-xHlP_large.jpg
ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Ternyata Sudah Diperiksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186956/sman_72_jakarta-TUqx_large.jpg
Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186474/sma_72_jakarta-SNnW_large.jpg
Kegiatan Belajar di SMAN 72 Berjalan Normal Imbas Ledakan, Korban Masih Dapat Pendampingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186450/kabid_humas_polda_metro_jaya-CoKS_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beranjak Pulih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement