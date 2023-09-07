Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Pria Lansia Gantung Diri di Sawangan Depok

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |22:47 WIB
Kronologi Pria Lansia Gantung Diri di Sawangan Depok
Pria lansia gantung diri di Depok (Foto Ilustrasi (Foto : Freepik)
DEPOK - Pria lansia berinisial M (62) tewas gantung diri dalam sebuah rumah di Jalan Raya Muchtar Gang Raisin RT 1 RW 1, Sawangan Baru, Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Kamis (7/9/2023) sore.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto menjelaskan kronologi berawal istri korban berinisial YN (44) pergi ke perkumpulan ibu-ibu yang tidak jauh dari TKP, lalu 30 menit kemudian istri korban balik kerumahnya. Selanjutnya, istri korban sempat ngobrol sebentar, lalu istri korban keluar lagi ngobrol dengan tetangga.

"Lalu 30 menit kemudian istri korban pulang kerumah dan mau ke kamar mandi mau mandi dan wudhu untuk sholat ashar ternyata korban sudah gantung diri dengan menggunakan tali warna kuning dalam keadaan lidah menjulur," ujar Hadi dalam keterangannya.

Hadi menyebut bahwa istri korban YN sempat berteriak dan minta tolong keluarga dan tetangga.

"Selanjutnya istri korban berteriak dan minta tolong kepada keluarganya serta tetangga sekitar," ucapnya.

Hadi menjelaskan dugaan sementara korban nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri yakni tidak punya biaya sekolah anak dan penyakit tak kunjung sembuh.

"Diduga korban gantung diri karena tidak mempunyai biaya untuk membiayai anaknya yang mau sekolah dan penyakit (komplikasi) yang diderita korban tidak sembuh sembuh," jelasnya.

depok Gantung diri Bunuh Diri
