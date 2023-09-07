Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim Damkar Keluarkan Jari Bocah 2 Tahun yang Terjepit Slot Jendela

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |23:18 WIB
Tim Damkar Keluarkan Jari Bocah 2 Tahun yang Terjepit Slot Jendela
Petugas Damkar keluarkan jari bocah 2 tahun yang kejepit slot jendela (Foto : Istimewa)
A
A
A

BOGOR - Tim Rescue Damkar mengevakuasi jari balita yang terjepit kunci slot jendela di Mako Damkar Cibinong, Kabupaten Bogor. Evakuasi tersebut berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala.

Komandan Regu (Danru) Rescue 3 Damkar Kabupaten Bogor Muhamad Ridwan mengatakan petolongan itu berlangsung sekira pukul 19.00 WIB. Berawal ketika bocah laki-laki yang baru berusia 2 tahun itu bermain di dalam rumahnya.

"Tak sengaja bocah itu memasukan jarinya ke dalam slot jendela," kata Ridwan dalam keterangannya, Kamis (7/9/2023).

Jari korban pun sulit untuk dikeluarkan dari lubang slot jendela tersebut. Tetangga sempat membantu tetapi tidak membuahkan hasil hingga akhirnya warga Bojonggede itu mendatangi Mako Damkar Cibinong.

"Sempat melakukan upaya pelepasan namun tidak berhasil. Kemudian ibu korban membawa anaknya ke kantor," jelasnya.

Dengan berbagai peralatan seperti mini gerinda, senter dan lainnya petugas perlahan memotong besi slot yang tersangkut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038507/viral-emak-emak-lansia-bergulat-di-pasar-gegara-persoalan-asmara-iEk6CNzgzp.jpg
Viral! Emak-Emak Lansia Bergulat di Pasar Gegara Persoalan Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037752/babi-hutan-masuk-ke-mushola-bikin-geger-warga-pandeglang-adYZMzTXos.jpg
Babi Hutan Masuk Mushola Bikin Geger Warga Pandeglang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/18/3037342/gangster-bayar-rp41-juta-ke-petugas-wanita-untuk-berhubungan-badan-di-penjara-inggris-C5HJ7yoE5m.jpg
Gangster Bayar Rp41 Juta ke Petugas Wanita untuk Berhubungan Badan di Penjara Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/512/3037318/ratusan-emak-emak-lomba-nangis-di-tegal-yang-paling-natural-menang-ozDBmiSajm.jpg
Ratusan Emak-Emak Lomba Nangis di Tegal, yang Paling Natural Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/340/3034948/pria-yang-kepergok-congkel-kotak-amal-lalu-pamer-kelamin-ternyata-odgj-fZ6orA328u.jpg
Pria yang Kepergok Congkel Kotak Amal Lalu Pamer Kelamin Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/340/3033935/kepergok-congkel-kotak-amal-masjid-pria-ini-malah-pamer-alat-kelamin-bsQnxQx4LF.jpg
Kepergok Congkel Kotak Amal Masjid, Pria Ini Malah Pamer Alat Kelamin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement