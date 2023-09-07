Tim Damkar Keluarkan Jari Bocah 2 Tahun yang Terjepit Slot Jendela

BOGOR - Tim Rescue Damkar mengevakuasi jari balita yang terjepit kunci slot jendela di Mako Damkar Cibinong, Kabupaten Bogor. Evakuasi tersebut berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala.

Komandan Regu (Danru) Rescue 3 Damkar Kabupaten Bogor Muhamad Ridwan mengatakan petolongan itu berlangsung sekira pukul 19.00 WIB. Berawal ketika bocah laki-laki yang baru berusia 2 tahun itu bermain di dalam rumahnya.

"Tak sengaja bocah itu memasukan jarinya ke dalam slot jendela," kata Ridwan dalam keterangannya, Kamis (7/9/2023).

Jari korban pun sulit untuk dikeluarkan dari lubang slot jendela tersebut. Tetangga sempat membantu tetapi tidak membuahkan hasil hingga akhirnya warga Bojonggede itu mendatangi Mako Damkar Cibinong.

"Sempat melakukan upaya pelepasan namun tidak berhasil. Kemudian ibu korban membawa anaknya ke kantor," jelasnya.

Dengan berbagai peralatan seperti mini gerinda, senter dan lainnya petugas perlahan memotong besi slot yang tersangkut.