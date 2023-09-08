Mencuat Isu Kang Emil Jadi Cawapres Ganjar, Pengamat: Tidak Mudah!

JAKARTA - Nama Ridwan Kamil mencuat sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Ganjar Pranowo setelah Ketua Tim Koordinator Pemenangan Ganjar, Ahmad Basarah menyebut mantan Gubernur Jawa Barat itu sebagai kandidat yang dipertimbangkan.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio mengatakan bahwa hal ini akan menjadi isu politik yang rumit untuk direalisasi.

“Ridwan Kamil (RK) harus melewati tiga tahapan sebelum hal tersebut terlaksana. Dan ini tidaklah mudah,” ujar Hensat, Jumat (8/9/2023).

Pertama, kata dia, Kang Emil -sapaan akrabnya- memerlukan izin dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga tengah berjuang untuk maju menjadi kandidat Bacawapres Prabowo Subianto.

Selain itu, kang Emil juga belum lama menjadi kader partai berlambang beringin tersebut.

Kedua, posisi politik Golkar saat ini ada dalam koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama PAN dan Gerindra. “Sehingga jika ingin pindah koalisi, maka Golkar harus membutuhkan izin dari Presiden Jokowi,” tambahnya.