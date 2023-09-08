Asrorun Niam Sebut Indeks Pembangunan Pemuda Naik Jadi Modal Indonesia Emas 2045

JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga RI melaunching secara Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2022, di GOR Veldrome Rawamangun Jakarta Timur. Launching dilakukan oleh Menpora Dito Ariotejo dan Menko PMK, Muhajir Effendi.

Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora, Asrorun Niam Sholeh menegaskan, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda.

"Alhamdulillah, dengan kerja kolaboratif seluruh elemen, Indeks Pembangunan Pemuda kita naik dua point, dari 53,33 di tahun lalu, kini 55,33. Tentu ini harus disyukuri. Ini bisa jadi modal luar biasa kita mengoptimalkan bonus demografi dengan pemuda unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Kita songsong dengan penuh optimisme," ujar Niam, Jumat (8/9/2023).

Dalam dokumen IPP tersebut, jelas Niam, domain pendidikan menyumbang angka tertinggi, yaitu 70, akan tetapi stagnan dalam tiga tahun terakhir. Sementara, domain kesehatan dan kesejahteraan terus mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir, tahun 2020 angkanya 55, 2021 sebesar 60, dan tahun 2022 sebesar 65.

"Selama lima tahun terakhir, Kemenpora ikut serta memberikan intervensi kebijakan dengan pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga, program yang difokuskan pada penguatan kesehatan reproduksi pemuda, isu pengasuhan dan perlindungan anak, pencegahan stunting, hukum perkawinan, dan juga financial planning, untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kesehatan keluarga, dan menopang kenaikan IPP. Alhamdulillah, angkanya bisa naik secara signifikan. Harapan saya, Bappenas dan Kemenkeu bisa terus bersinergi untuk program ini," bebernya.

Di samping itu, angka IPP pada domain lapangan dan kesempatan kerja juga naik, sebelumnya di angka 40 menjadi 45 di tahun ini.

"Alhamdulillah, ini juga berkah kolaborasi seluruh pihak yang konsens dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. Kemenpora menginisiasi kuliah kewirausaan pemuda dengan perguruan tinggi untuk setiap tahunnya, dan sudah berjalan lima tahun terakhir. Tahun ini bernama Wiramuda, bekerja sama dengan 38 kampus. Dua tahun ini, Kemdikbud juga menyelenggarakan Wirausaha Merdeka (WMK), sehingga bisa sinergi untuk mengokohkan jiwa kewirausahaan di kalangan anak muda," tegasnya.