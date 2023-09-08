Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menhan Prabowo Lepas Keberangkatan Presiden Jokowi ke India di Bandara Soetta

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |20:32 WIB
Menhan Prabowo Lepas Keberangkatan Presiden Jokowi ke India di Bandara Soetta
Menhan Prabowo melepas Presiden Jokowi ke India (foto: Biro Humas Sekjen Kemhan)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melepas keberangkatan Presiden RI Joko Widodo ke India usai merampungkan KTT ASEAN ke-43, di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta, Cengkareng, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Selain Menhan, turut melepas keberangkatan Presiden RI di antaranya Menhub, Panglima TNI dan Kapolri.

Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke India dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, yang akan dilaksanakan pada 9-10 September 2023.

India selaku tuan rumah KTT G20 mengusung tema “One Earth, One Family, One Future” yang berfokus pada kehidupan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.

Setelah melepas keberangkatan Presiden, Menhan Prabowo melanjutkan perjalanan untuk kunjungan kerja ke Yogyakarta.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
