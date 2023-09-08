Gempa M3,1 Guncang Bitung Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,1 mengguncang wilayah Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (8/9/2023) sekira pukul 20.38 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.04 Lintang Utara - 125.37 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.1, 08-Sep-2023 20:38:10WIB, Lok:1.04LU, 125.37BT (52 km Tenggara BITUNG-SULUT), Kedlmn:35 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)