Bikin Jera Prajurit, Panglima TNI: Lapas Militer Jauh Lebih Angker dan Intoleran dari Lapas Umum

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengungkap bagaimana kondisi Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) lantaran mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Menurut Panglima, Lemasmil jauh lebih buruk dibanding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Umum.

Bahkan, Lemasmil terkenal "angker" membuat jera prajurit yang pernah berurusan dengan lembaga ini. Panglima TNI mengungkapkan hal tersebut saat menerima hibah 6 unit kendaraan ambulance dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2023).

Penyerahan dilakukan Executif Vice Presiden BRI, M. Choliq didampingi Vice Presiden Riza Pahlevi kepada Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro disaksikan oleh Panglima TNI dan para pejabat teras Mabes TNI.

Menurut rencana, 6 unit ambulans bantuan BRI akan didistribusikan untuk 6 Lemasmil yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu di Medan, Cimahi, Surabaya, Makasar, Banjar Baru dan Jayapura.

“Mewakili prajurit TNI, saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama BRI, di mana 6 unit ambulans ini akan diserahterimakan kepada Babinkum TNI yang nantinya akan digunakan di Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan Militer yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperkuat tugas kemanusiaan," ujar Panglima TNI.