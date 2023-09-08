Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Gaya Hedon Istri Polisi, DPR: Jangan Menunggu Viral Dulu Baru Ditindak

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |23:57 WIB
Soroti Gaya Hedon Istri Polisi, DPR: Jangan Menunggu Viral Dulu Baru Ditindak
Viral istri polisi memaki anak magang (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Komisi III DPR RI menyoroti gaya hedon istri seorang oknum polisi di Probolinggo berpangkat Bripka. Aksi perempuan yang berprofesi sebagai seleb Tiktok tersebut cukup meresahkan dan terkesan arogan, apalagi ia memanfaatkan fasilitas negara untuk menunjang gaya hedonnya.

"Integritas dan kesahajaan kepolisian adalah pondasi utama dari sebuah sistem penegakan hukum yang kuat dan dapat dipercaya. Namun, isu penyalahgunaan fasilitas negara dan wewenang oleh oknum polisi dan anggota keluarganya semakin meresahkan dan memprihatinkan," ujar anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez, Jumat (8/9/2023).

Seperti diketahui, belakangan ramai di media sosial aksi seorang istri oknum anggota kepolisian yang memanfaatkan pengawalan Patwal Polri untuk keperluan kegiatan hedon-nya. Video perempuan bernama Luluk Sofiatul Jannah itu ramai dibicarakan karena ia mengajak teman-temannya memamerkan kehidupan mewah dengan mengendarai mobil Alphard dikawal 2 mobil patwal polisi.

Aktivitas tidak terpuji Luluk diketahui usai aksinya mem-bully seorang siswi magang viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Luluk tampak membentak dan memarahi seorang siswi magang di sebuah pusat perbelanjaan karena merasa tidak puas dengan pelayanan sang siswi.

Rupanya aksi arogansi Luluk direkam oleh suaminya sendiri, Bripka Muhammad Nuril yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Binmas di Polsek Tiris Polres Probolinggo. Gilang pun menganggap hal tersebut sebagai bentuk kesalahan etika dari seorang anggota kepolisian, yang tidak bisa memberi pemahaman kepada anggota keluarganya.

"Bahkan, ia turut memfasilitasi dan mendukung aksi istrinya. Baik saat mem-bully seorang siswa, atau ketika menggunakan fasilitas negara. Sangat, sangat tidak terpuji,” tuturnya.

Aksi Luluk yang didukung suaminya menyebabkan Bripka Nuril dicopot dari jabatannya. Bahkan, Bripka Nuril dan istrinya akan menjalani sidang etik kepolisian buntut ulah Luluk memarahi siswi magang di swalayan yang viral.

“Sebenarnya sangat disayangkan, bertahun-tahun merintis karir di kepolisian tapi harus dicopot dampak perbuatan istrinya. Tapi memang hal tersebut penting karena anggota kepolisian punya tanggung jawab moral kepada publik,” jelas Gilang.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
