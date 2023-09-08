Pria Lansia yang Gantung Diri di Depok Diduga Punya Riwayat Penyakit Jantung

Pria lansia yang gantung diri di Depok punya riwayat penyakit jantung (Foto : Freepik)

DEPOK - Pria lansia berinisial M (62) ditemukan tewas gantung diri dalam sebuah rumah di Jalan Raya Muchtar Gang Raisin RT 1 RW 1, Sawangan Baru, Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Kamis (7/9/2023) sore. Korban diduga punya riwayat penyakit jantung.

Informasi dibagikan laman Instagram @sawangan_info yang memperlihatkan warga sekitar berkumpul diduga tempat kejadian perkara (TKP) dari aksi gantung diri tersebut.

BACA JUGA: Kronologi Pria Lansia Gantung Diri di Sawangan Depok

Terpisah, Kapolsek Bojongsari Kompol Yefta Ruben membenarkan kejadian tersebut. Ia langsung menggelar olah TKP dan proses pengambilan keterangan saksi-saksi.

"Benar ada kejadian tersebut, sementara kita sedang olah TKP dan proses pengambilan keterangan saksi-saksi," ucap Yefta saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Yefta pun belum dapat memastikan motif sementara aksi pria lansia tewas gantung diri dengan seutas tali tersebut. Namun, Ia menduga pria tersebut memiliki riwayat penyakit jantung.

"Motif sementara belum dapat disimpulkan, jenis kelamin pria Inisial M, punya riwayat penyakit jantung," jelasnya.

(Angkasa Yudhistira)