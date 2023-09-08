Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

DLH DKI Jakarta Perluas Uji Emisi, Latih Teknisi Bengkel di Bandung

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |02:18 WIB
DLH DKI Jakarta Perluas Uji Emisi, Latih Teknisi Bengkel di Bandung
Uji emisi di Jakarta akan diperluas (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat menyelenggarakan pelatihan uji emisi bagi puluhan teknisi bengkel di wilayah Bandung Raya pada 7-8 September, di Wijaya Toyota, Cimareme, Bandung Barat, Jawa Barat.

Hal ini guna memaksimalkan pelaksanaan tilang uji emisi yang sudah dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta dan akan disusul di wilayah lain.

Pelatihan tersebut merupakan bentuk sinergi antarpemerintah dalam menanggulangi pencemaran udara di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, melalui persiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan demikian, jangkauan uji emisi pun dapat diperluas.

Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan bahwa pelatihan tersebut merupakan transfer knowledge dari Pemprov DKI Jakarta kepada wilayah sekitar Jakarta untuk bersama menangani pencemaran udara dari sumber bergerak, yaitu kendaraan bermotor.

"Saat ini Pemprov DKI sudah memperluas jangkauan uji emisi kepada hampir seluruh bengkel di Jakarta. Pelatihan ini bentuk sinergi antarpemerintah untuk lebih memasifkan lagi uji emisi di wilayah sekitar Jakarta," kata Asep dikutip dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Dia pun berharap, langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas jangkauan uji emisi ini bisa ditiru di daerah lain. "Pada momentum Hari Udara Bersih Internasional ini, semoga semua pihak bisa sama-sama memperbaiki kualitas udara di wilayahnya masing-masing," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3025050/atasi-polusi-jakarta-heru-budi-akan-lakukan-rekayasa-cuaca-qb2ZucsK4H.jpg
Atasi Polusi Jakarta, Heru Budi Akan Lakukan Rekayasa Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3024935/atasi-polusi-udara-ekstrem-di-jakarta-bpbd-siapkan-upaya-modifikasi-cuaca-dlseuB8zsS.jpg
Atasi Polusi Udara Ekstrem di Jakarta, BPBD Siapkan Upaya Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022728/udara-jakarta-dan-tangsel-sangat-tidak-sehat-meski-lagi-libur-idul-adha-9EWLVBqWoZ.jpg
Udara Jakarta dan Tangsel Sangat Tidak Sehat Meski Lagi Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2991229/cegah-krisis-iklim-yre-dorong-transisi-energi-di-kawasan-perdesaan-GjZ9IbErZA.jpg
Cegah Krisis Iklim, YRE Dorong Transisi Energi di Kawasan Perdesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/337/2935522/gandeng-pmi-pemerintah-antisipasi-perubahan-iklim-dan-polusi-jbvoFX55xy.jpg
Gandeng PMI, Pemerintah Antisipasi Perubahan Iklim dan Polusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/338/2914147/diguyur-hujan-awal-november-wali-kota-depok-klaim-indeks-udara-membaik-j0QXSaTvIe.jpg
Diguyur Hujan Awal November, Wali Kota Depok Klaim Indeks Udara Membaik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement